【読者向け特別クーポン付】iPhoneユーザー、充電はもうこれでいい。UGREENの10,000mAhバッテリー #Amazonセール
夏の暑さが和らぎ始め、お出かけがしやすい季節になりました。丸1日の外出や旅行で気になるのが「スマートフォンの充電問題」。朝は充電100％だったのに、昼ご飯を食べ終わる頃には「バッテリー残量が少なくなっています」の表示が…。
頻繁に使うスマホのバッテリー切れを防ぎ、スピーディーに充電が完了するモバイルバッテリーがあると便利ですよね。
そんな要望を叶えてくれるのがUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」。大容量に加えてワイヤレスで超高速充電ができるアイテムで、よりスマートな生活を実現しましょう！
なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年10月4日（土）0時から10日（金）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonプライム感謝祭」で、お得に購入できます。さらに、記事の最後にオトクなクーポン情報もあるのでぜひチェックしてみてください！
ワイヤレス充電で25W急速充電が可能に。「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」が登場！
次世代ワイヤレス充電「Qi2 25W」規格に対応した「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」は、本体正面にワイヤレス充電部を搭載。
最大15W出力だった「Qi2」からパワーアップし、最大25W出力でワイヤレス充電が可能に。まるで有線ケーブルのようなスピードで急速充電ができます。
MagSafe対応のiPhoneシリーズの充電に最適で「iPhone 17 Pro Max」は約38分で50％まで充電が完了。iOS 26バージョン以前の場合は最大15W出力で充電を行います。
17個の強力なマグネットを内蔵しており、ピタッと吸いついて自動で位置を調整。「スマホと本体がズレて充電ができていなかった…」というトラブルを防いでくれます。
手のひらサイズのコンパクトさでiPhoneのカメラレンズに干渉せず、254gと軽いので充電中も片手で持ちながら写真撮影やメッセージの返信ができるのもポイントです。
大容量の10,000mAhで3台同時の充電にも対応。パススルーや低電流モードなど機能も充実
ワイヤレス充電だけでなく、入出力に対応したUSB-CケーブルとUSB-Cポートをそれぞれ1つ搭載。
内蔵のUSB-Cケーブルは最大30W出力とパワフルで、本体の充電は約2時間でOK。本体とスマホを同時に充電できるパススルー機能も嬉しいですね。
10,000mAhの大容量かつ低電流モードも備えているから、スマホとワイヤレスイヤホン、スマートウォッチを最大3台同時に充電しても問題ありません。
過熱や過電流、過充電に関する保護、自動回路遮断など13の安全機能を採用。大切な機器を安心して充電できますよ。
さまざまな場面で役立つUGREENのアイテムが続々お得に。生活をより快適にするなら今ですよ！
今回のセールでお買い得なのは、「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」だけじゃありません。
Apple（アップル）の「探す」アプリと連動して紛失物の位置情報を把握できる「FineTrack Mini Smart Finder」は、AirTagと同等の機能を実装しながらコスパに優れており、18ヶ月間の長寿命バッテリーが魅力です。
13ポートを備えたドッキングステーション「Revodok 13-in-1 Thunderbolt 5」もセール特価に。最大120Gbpsの超高速データ転送や8Kの映像出力、最大140Wの急速充電など作業効率が格段に向上するアイテムです。
USB-C×5ポート、USB-A×1ポートを搭載した「Nexode 500W GaN デスクトップ急速充電器」は6台同時に充電しても合計最大500W出力で充電できる優れモノ。自宅やオフィスの充電環境を整え、快適にしてくれます。
UGREENのアイテムをプラスして、日々の暮らしをもっと豊かで便利にしましょう！
セール期間中に使える特別クーポンを配信中
最後に、記事を読んで興味を持ったあなたへ、セール期間中に使える特別クーポンのご案内です。
記事中でご紹介した商品について、セール価格と併用できるクーポンコードを入力することで、Amazonでさらにお得に購入可能に。お見逃しなく！
・対象のクーポンコード【UGPD2538】の入力で、さらに5％オフ
