Photo: 小暮ひさのり

おっ、掃除機買っちゃうか！

いやね、家電ってのは熟考に熟考を重ねて買うものだってのはわかってるんです。でも、先日シャオミの新製品を体験できる｢Xiaomi EXPO 2025｣で見たこの子たちは「おっ、安いな、買っとくか？」と、スーパーで特売たまごを見かけたくらい…

…いや、ごめん。さすがにそれは言い過ぎか。

でも、あきらかに「ぶっこわれたコスパの強さ」を感じたのです。

トレンドを抑えたロボット掃除機が約10万円で!?

Photo: 小暮ひさのり

コスパぶっ壊れその1は、このロボット掃除機「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro」。

壁際まで伸びるアームと、壁際に届けるモップで、隅っこまでしっかりお掃除。

しかも頭の出っ張り（センサー部）が本体に格納されるので、ソファの下など狭い場所にもグングン進んでくれる勇敢な子。この隅っこへのアプローチ力と、センサー格納式は最近のロボット掃除機のトレンドなので、しっかりと抑えてきたな！って偉さを感じますねー。

Photo: 小暮ひさのり

カメラとセンサー、そしてAIによって障害物認識もしてくれます。

ただ「そこにモノがある」ではなくて、「そのモノは何なのか？」まで判断（200種以上に対応）。また、床の汚れの種類も認識して、最適な掃除を行ってくれる賢い子。

ステーションはゴミの自動収集はもちろん、モップへの給水、モップ洗浄・乾燥、汚水の回収まで全部やってくれる、いわゆる「全部入り」なロボット掃除機ですね。

一般的にこれだけの性能を求めると20万くらい…でしょうか。良いノートPC買えちゃうレベルで、思い切った覚悟が必要なのですが、この「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro」はなんと10万8000円。

僕、いろんなロボット掃除機を見てきましたが、なぜこんな値段で売れるのか、ちょっとよくわかんないです…。

使用感や清掃力は使ってみないとわかりません。でも、これだけの機能のロボットを、こんな値段で出すシャオミはおかしい。ロボット掃除機メーカー泣いちゃうよ！

気の迷いで買っても許される8,980円のスティック掃除機

Photo: 小暮ひさのり

もうひとつ驚いたのがこのスティック掃除機「Xiaomi コードレス掃除機 P30」。

こちらも見出しでネタバレになっていますが、8,980円なんですよ！ ゲロ安いッ!

ロボットがいかに進化して壁際に強くとも、完璧ではありません。家の中には階段などロボットがいけない場所もありますし、ちょっとしたゴミを吸うためだけでロボットを動かすのもちょっと手間。

そう、ロボットの相棒として無くてはならないスティック掃除機もこの安さ。

メインをロボット。スティックをサブとして考えるなら、このくらいカジュアルなヤツで十分なのでは？って思うんだ。

Photo: 小暮ひさのり

ただ1点気になるのが、ヘッド構造。

吸い口があるだけのシンプルなタイプなので、フローリングなどは問題ありませんが、絨毯やカーペット、長い髪の毛、ペットの毛などはちょっと苦手だと思います。

ここも割り切りですかね。でも、ハマる家にはハマるかと！

Source: シャオミ