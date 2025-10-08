日本代表選外、今季初メンバー外の28歳アタッカーの状態に指揮官が言及「戻ってくるのを願う」
今季初の欠場は懸念を生んだ。ただ、監督の言葉は安心材料だ。
ブライトンの三笘薫は、10月５日に行われたプレミアリーグ第７節のウォルバーハンプトン戦を欠場した。それまでリーグ戦全試合で先発出場していた三笘にとって、シーズンで初めての欠場だ。
周知のとおり、三笘は10月の日本代表戦にも招集されていない。パラグアイ、ブラジルと対戦する今月の親善試合シリーズに呼ばなかった理由について、森保一監督は代表チームとブライトンの間で連携をとっており、メディカルスタッフの見解も考慮したうえでの判断と明かしている。
その後、ウォルバーハンプトン戦を欠場したことで、コンディションを心配する声は高まった。ただ、地元メディア『SussexWorld』によると、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、足首の問題で欠場した三笘について、「悪いケガではない」と話した。
「代表に帯同されないので、リカバーできる。インターナショナルブレイク後に戻ってくるのを願う」
SussexWorldは「休み、回復して、18日に行われるホームでのプレミアリーグ次節ニューカッスル戦に間に合うようにフィットネスを調整していく計画だ」と報じている。
「今季のミトマの調子はヒュルツェラー監督にとって心配だった。今季はここまで１得点・１アシストで、出遅れているようだ」
２勝３分け２敗の９ポイントで12位につけるブライトンは、ニューカッスル戦後もマンチェスター・ユナイテッド戦、リーグカップのアーセナル戦と厳しい戦いが続く。その後は田中碧が所属するリーズ、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとの対戦だ。
中断期間を活用し、再開後に躍動する28歳の姿が見られることを期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
ブライトンの三笘薫は、10月５日に行われたプレミアリーグ第７節のウォルバーハンプトン戦を欠場した。それまでリーグ戦全試合で先発出場していた三笘にとって、シーズンで初めての欠場だ。
周知のとおり、三笘は10月の日本代表戦にも招集されていない。パラグアイ、ブラジルと対戦する今月の親善試合シリーズに呼ばなかった理由について、森保一監督は代表チームとブライトンの間で連携をとっており、メディカルスタッフの見解も考慮したうえでの判断と明かしている。
「代表に帯同されないので、リカバーできる。インターナショナルブレイク後に戻ってくるのを願う」
SussexWorldは「休み、回復して、18日に行われるホームでのプレミアリーグ次節ニューカッスル戦に間に合うようにフィットネスを調整していく計画だ」と報じている。
「今季のミトマの調子はヒュルツェラー監督にとって心配だった。今季はここまで１得点・１アシストで、出遅れているようだ」
２勝３分け２敗の９ポイントで12位につけるブライトンは、ニューカッスル戦後もマンチェスター・ユナイテッド戦、リーグカップのアーセナル戦と厳しい戦いが続く。その後は田中碧が所属するリーズ、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとの対戦だ。
中断期間を活用し、再開後に躍動する28歳の姿が見られることを期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」