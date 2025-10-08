「スペインとブラジルに勝利したのに、韓国に衝撃の敗戦か」“死の組”を首位通過したダークホースが韓国に戦慄？「対戦に不満を漏らすかもしれない」と海外報道【U-20W杯】
チリで開催中のU-20ワールドカップは決勝トーナメントに突入した。
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、グループAを３連勝で首位通過し、ラウンド16ではE組３位のフランスと対戦する。
また、スペイン、ブラジルを破り、“死のグループ”（C組）を首位で抜けたモロッコはB組３位の韓国と対戦する。
アフリカのメディアは韓国を警戒しているようだ。
韓国メディア『Xports News』は「スペインとブラジルに勝利したのに、韓国に衝撃の敗北？ 『韓国はジェットコースターのようなチーム』とモロッコが戦慄」と見出しを打ち、「『Foot Africa』は『韓国は強力で予測不可能な相手だと報じた』」と伝えている。
「ベスト８に進出するには、アフリカの強豪モロッコを破らなければならない。モロッコは、グループCでヨーロッパの強豪スペイン（２−０）と南米の強豪ブラジル（２−１）を破り、今回のU-20ワールドカップのダークホースとして台頭した。両チームはモロッコの猛攻に翻弄された」
「そんなモロッコだが、韓国の挑戦が待ち受けている。Foot Africaは、韓国を『強く、予測不可能な相手』と評した」
『Xports News』は「U-20ワールドカップは、若い選手が多いため、不安定な展開が続く。グループステージで苦戦したチームが大会で優勝を飾ることもあれば、好調だったチームがベスト16で敗退することもある」とし、こう続けた。
「韓国は過去２回のU-20ワールドカップでそれぞれ２位と４位になった。モロッコは『なぜ各グループ３位のなかで我々が韓国と対戦するのか』と不満を漏らすかもしれない」
注目の韓国対モロッコは、現地10月９日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
