BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、元One Direction（ワン・ダイレクション）のZayn Malik（ゼイン・マリク）ことZAYNとコラボしたデジタルシングル「EYES CLOSED」をリリースすることを明らかにした。

【写真】①豪華コラボが実現！並び立つBLACKPINKジスとZAYN ②③徐々に背後の男性が近づいてくるティザー画像

■ベアトップドレス姿のBLACKPINKジスの背後で、俯くZAYN

告知画像では、黒髪ロングヘアを下ろし、ブラックのベアトップドレスを着たジスの背後に、俯いて視線を下に向けたゼインが立っている。ZAYNのSNSでは「2025.10.10 midnight」と告知されており、「EYES CLOSED」は10月10日にリリースされるものと思われる。

ZAYNは7月、アメリカ・ニューヨークで行われたBLACKPINKのコンサートを娘と訪れた様子をSNSに投稿。2組の関係性に注目が集まっていた。どんな楽曲に仕上がっているのか、期待が高まる。

SNSでは「まさかジスとコラボなんて」「どこで繋がったの!?」「ヤバすぎる」「予想できない組み合わせ」「激アツかよ」「楽しみすぎる」と、様々な反響が起こっている。

■BLACKPINKジス、2日前から徐々にZAYNが近づくティザーをアップ

ジスは10月6日から、徐々にこのコラボのティザー画像をSNSにアップ。背後に男性が立つ写真を投稿して「a duet is near（デュエットはすぐ近くに）」と予告していた。