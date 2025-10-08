Hey! Say! JUMPニューアルバム『S say（エッセイ）』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPが、ニューアルバム『S say』（読み：エッセイ）を11月26日にリリースすることが決定した。

■話題を呼んだ「encore」やハロウィンソング「GHOST」を収録

前作「H+（読み：エイチ）」から約1年ぶり、12枚目のオリジナルアルバムとなる今作は、Hey! Say! JUMPが楽曲一つひとつを豊かに奏で、紡いでいく、まるで壮大な物語の世界へと誘うニューアルバム。

サブスクやSNSでも話題を呼んだ「encore」、配信シングルであるハロウィンソング「GHOST」が収録される今作は、シンフォニックで上質な楽曲やコンセプチュアルな楽曲をはじめとした、Hey! Say! JUMPの魅力溢れる楽曲を中心に収録。

デビュー19年目に突入した彼らだからこそ表現できる、音楽の表情と軌跡を存分に詰め込んだ1枚に仕上がっている。

■タイトルの読み方は「エッセイ」

アルバムタイトルとなる『S say』の「S」は前作『H+』と同様、Hey! Say! JUMPそのものを表し、彼らのあらたな「エッセイ（試み）」の連続で生み出されるエンターテイメントを届ける。Hey! Say! JUMPらしさの追求、そしてエンターテイメントの高みを目指し続ける彼らの『S say』をぜひ自身の手で受け取り、確かめてみよう。

リード曲は、まさに今作の「S」を象徴するようなシンフォニックで、生命力を感じるクラシカルナンバー「Symphony」、そしてアイドルパワー全開のダンスで魅了すること間違いなしのポイズン＆ポップな「メロリ」他、彼らの活動の厚みを体現するようなオールジャンルの楽曲を収録予定だ。

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GHOST」

2025.11.26 ON SALE

ALBUM『S say』

■関連リンク

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0007

https://starto.jp/s/p/artist/15

■【画像】Hey! Say! JUMP「GHOST」ジャケット写真