¡ÖÆÈÅç¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤ÈÍî½ñ¤¤·Íºá¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñ´úÔÌÂ»ºá¤È¤Ï¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¹ñ³°ÄÉÊü¤Ç¤¤¤¤¡×
2025Ç¯10·î7Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¤Ï¡Ö¹ñ´úÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ëºá¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
2022Ç¯8·î29Æü¡¢30Âå¤ÎÃË¤¬¿ÎÀî»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢·ÇÍÈ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñ´ú¤ò¹ß¤í¤·¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿ÌýÀ¥Ú¥ó¤Ç¡ÖÆÈÅç¡ÊÆüËÜÌ¾¡§ÃÝÅç¡Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤¿¾å¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç°ìÉô¤òÇ³¤ä¤¹¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£8·î29Æü¤Ï¡¢1910Ç¯¤Ë´Ú¹ñÊ»¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌó¤¬È¯¸ú¤µ¤ì¤¿Æü¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÄë¹ñ¼çµÁ¤Ë¤è¤ê¹ñ¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹®Øü¹ñÃÑÆü¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¹ñ´úËÁ¤È¤¯¤ª¤è¤Ó·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ë¡¢¿ÎÀîÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò10·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£ÃÏºÛ¤Ï¡Ö³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤ËÃæ³Ø¹»¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢·ÇÍÈ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñ´ú¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿ºá¼Á¤Ï·Ú¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤¬¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿È½·è¤À¤Ã¤¿¡£
»ÊË¡Ç¯´Õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî10Ç¯´Ö¡¢¹ñ´ú¡¦¹ñ¾ÏËÁ¤È¤¯ºá¤ò´Þ¤à¡Ö¹ñ´ú¤Ë´Ø¤¹¤ëºá¡×¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë1·ï¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£·ºË¡105¾ò¡Ê¹ñ´ú¡¦¹ñ¾ÏËÁ¤È¤¯ºá¡Ë¤Ï¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤òËÁ¤È¤¯¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹ñ´ú¤Þ¤¿¤Ï¹ñ¾Ï¤òÇËÂ»¡¢½üµî¤Þ¤¿¤Ï±ø¿«¤·¤¿¼Ô¤Ï5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤«¶Øîþ¡¢10Ç¯°Ê²¼¤Î»ñ³ÊÄä»ß¤Þ¤¿¤Ï700Ëü¥¦¥©¥ó°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤¹¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ´úÔÌÂ»ºá¤Ï¡¢ÂÀ¶Ë´ú¤òÇËÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¸Î°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤Î¸²ÃéÆü¡Ê6·î6Æü¡£¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿½Þ¹ñ¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ëÆü¡Ë¡¢ÃéÀ¶ËÌÆ»¡¦À¶½£¤ÎÏ©¾å¤Ç¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê£¿ôËç¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¹Ô»öÂå¹Ô¶È¼Ô¤¬´±¸ø½ð¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢±ø¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤ò½¸¤á¤Æ¾ÆµÑ¤¹¤ë¤¿¤á°ì»þÅª¤ËÂÞ¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÁÜºº¤ò½ª·ë¤·¤¿¡£
2016Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ´úÔÌÂ»ºá¤Î°ã·ûÀ¤òÌä¤¦¿³È½¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£15Ç¯¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¸÷²½Ìç¡Ê¥¯¥¡¥ó¥Õ¥¡¥à¥ó¡Ë¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥»¥¦¥©¥ë¹æÄÀË×»ö¸ÎÈï³²¼Ô¤ÎÄÉÅé½¸²ñ¤ÇÂÀ¶Ë´ú¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¸å¤ËÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬·ûË¡ÁÊ´ê¿³È½¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï22Ç¯¤Ë¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¹ñ´úÔÌÂ»¹Ô°Ù¤ò¶Ø»ß¡¦½èÈ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñ´ú¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¹ñ²È¤Î¸¢°Ò¤ÈÂÎÌÌ¤¬ÔÌÂ»¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤Î¹ñ´ú¤òÂº½Å¤¹¤ë´¶¾ð¤¬Â»¼º¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ´úÔÌÂ»ºá¤Ï¹çË¡¤À¤È¤Î·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡©È½»ö¤Ï¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¹ñÌ±¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¶¯À©½Ð¹ñ¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¹ñÀÒÇíÃ¥¡¢¹ñ³°ÄÉÊü¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÉÂµ¤¤À¤«¤é¡¢½éÈÈ¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤ÆÍýÍ³¤Ç·º¤ò´Å¤¯¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂÀ¶Ë´ú¤Ë¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò½ñ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤é¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤À¡×¡Ö¤Ê¤¼º£¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤ó¤Êµ»ö¤ò½Ð¤·¤¿¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë