11時の日経平均は34円安の4万7916円、ＳＢＧが102.02円押し下げ 11時の日経平均は34円安の4万7916円、ＳＢＧが102.02円押し下げ

8日11時現在の日経平均株価は前日比34.43円（-0.07％）安の4万7916.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1013、値下がりは530、変わらずは70と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は102.02円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が62.12円、信越化 <4063>が11.62円、ＫＤＤＩ <9433>が9.7円、富士フイルム <4901>が8.69円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を19.87円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が14.31円、第一三共 <4568>が13.74円、アドテスト <6857>が12.12円、東京海上 <8766>が10.56円と続く。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、保険、銀行、証券・商品と続く。値下がり上位にはゴム製品、化学、情報・通信が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

