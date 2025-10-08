7人組アイドルグループ「SOMOSOMO」のシャンシャン マイが新アルバム「Colorful」リリースを受けて、スポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。メンバーそれぞれが作詞を手がけた意欲作であり、グループの新たな側面を提示する一枚。自らペンを執った楽曲に込めた本音と、憧れのクリエイター陣との制作秘話を語り始めた。（「推し面」取材班）

作詞を担当した「DANCING DANCING!」。その歌詞に込められたのは、単なる享楽的なメッセージではない。「普段みんなが働いている中で嫌なことがあっても、ライブハウスに来たらそういうことを全部忘れて狂っちゃおうぜ」。その言葉の裏には、自身の経験が色濃く反映されている。

「私自身もアイドルとは別に仕事をしていて、理不尽に怒られたり、嫌なことを言われたりすることがあるんです」。社会の歯車として生きる中で誰もが経験するであろう、やり場のない怒りや悲しみ。マイにとって、その全てを発散できる場所がライブだった。だからこそ今、ステージから同じように闘うファンへ向けて叫ぶ。「（アニメ）チェンソーマンの主題歌みたいに、イントロを聴いただけで戦闘が始まりそうな歌詞にしたかった」。その言葉通り、楽曲は聴く者を日常から非日常へと一気に引きずり込む力を持つ。

そのインスピレーションを得るため、実は密かに愛聴する「少しエッチな歌詞を書くアーティスト」の楽曲に耳を傾けた。「聴いてみたら『確かに』と思ってもらえるくらいがいい」。その言葉には、分かる人にだけ届けばいいという、したたかさと遊び心がのぞく。

アルバム制作は、憧れが現実になる場所でもあった。敬愛してやまない音楽事務所「WACK」のアーティストが使うスタジオでのレコーディング、そして縁の深いクリエイターとの共同作業。特に『ソーシャル ヘイト ネット』では、作曲を手がけた豊住サトシ氏がディレクションに立ち会い、その思いを直に聞きながら歌声を吹き込んだ。「すごく良い経験になりました」。その一言に、アーティストとしての喜びが凝縮されていた。

もちろん、すべてが順風満帆だったわけではない。エモーショナルな曲から激しい曲まで、多彩な楽曲が並ぶ今作では、1日に何曲もレコーディングする中で感情を切り替える難しさに直面した。だが、的確なディレクションが、新たな表現の扉を開かせた。苦しみの先に見つけた光は、アルバム全体に確かな統一感をもたらしている。

「ライブでは、私が歌割をもらうことが多いシーンが切り替わる明るい場面で、その力強さを見てほしい」。そう語るマイの歌声は、フロアの空気を一変させる力を持つ。“嫌なことがあったらライブで発散してほしい”。そのまっすぐな願いが、マイの歌声を、明日を闘うための力強い武器に変えていく。