◇ア・リーグ地区シリーズ第3戦 マリナーズ 8―4 タイガース（2025年10月7日 デトロイト）

ア・リーグ第2シードのマリナーズが敵地で第6シードのタイガースを破り、2勝1敗として2001年以来24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出へ王手をかけた。第4戦は8日（日本時間9日）にデトロイトで行われる。

試合は雨のため約3時間遅れの現地午後7時（同8日午前8時）過ぎに始まった。マリナーズは3回、2死二塁から9番・クロフォードが左前打。本塁への送球を捕手ディングラーが後逸した間に二塁走者ロブレスが本塁へ突入し、先制した。さらに1番・アロザレーナの中前適時打でこの回2点を挙げた。

4回にはレギュラーシーズン49本塁打の6番・スアレスが左中間へ今ポストシーズン（PS）1号となる422フィート（約128.6メートル）のソロを放った。さらに2死一、二塁から今季メジャー史上7人目の60本塁打を記録した2番・ローリーの中前適時打で4点目。6回には2死から9番・クロフォードに右越えソロが飛び出し、5―0とリードを広げた。

今季6勝の先発右腕ギルバートはスライダーとスプリットが切れ、5回に併殺崩れで1点を失ったものの6回4安打1失点の好投。打線は8回にクロフォードの犠飛で1点を追加し、9回にはローリーが今PS1号となる2ランを左中間へ運んでダメ押しした。