佐久間大介＆川口春奈、『＆be HAIR』新商品のCMに出演 力強さと軽やかさを兼ね備えたダンス 花が舞う草原の中で佇む
ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースするヘアケアブランド『＜＆be HAIR＞（アンドビーヘア）』は、ブランドアンバサダーの佐久間大介（Snow Man）とブランドミューズの川口春奈が出演する新CMを8日から公式サイト、公式YouTube、インスタグラム、X、TikTokの各SNSで公開した。
【動画】美しい…！しなやかなダンスを披露する佐久間大介
＜＆be HAIR＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップから、その時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴となっている。
今回、「CMC（細胞膜複合体）」に着目した「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を17日から全国発売する。新商品の発売に合わせて、佐久間と川口がそれぞれが出演する新CMを制作した。
新CMは、「ダメージに負けず、軽やかにまとまる。」というコンセプトのもと、佐久間は力強さと軽やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスで“どんな瞬間も、軽やかにまとまる髪”を、川口は花が舞う草原の中、しなやかになびく髪とやわらかな表情で“髪がまとまる心地よさ”を表現している。2本の映像を通して、一人ひとりの髪の悩みに寄り添い、ダメージヘアにやさしくアプローチする新商品の世界観を描いている。
