「読売３３３」銘柄に選ばれるメリットは？…企業にも知られていない「等ウェート型」株価指数の意味

「読売３３３の構成銘柄に選ばれたら、どんな良いことがあるんでしょうか？」

ある企業の広報の方からご質問がありました。

これまで私たちは読者や投資家の皆さん向けにいろんな場所で指数の特徴をご説明してきましたが、そういえば、構成銘柄の企業に向けてはあまりお話しできていなかったかもしれません。

読売３３３は日本株３３３銘柄で構成されている株価指数です。「３」を意識して、２０２５年３月３日午後３時３３分に、この３３３銘柄を発表しました。（現在の構成銘柄はこちら）

この３３３銘柄をどうやって選んでいるかというと、まず国内の証券取引所に上場するすべての銘柄から、１日の平均売買代金が多い５００銘柄を選びます。さらに、大株主などが保有する固定株を除いた株式（浮動株）の時価総額が大きい上位３３３銘柄を絞り込みます。

東京証券取引所に上場する銘柄だけでも約４０００社に上ります。その中でも売買が活発に行われていて、時価総額が大きい「３３３銘柄」なので、読売３３３に選ばれた銘柄は、「日本の株式市場を代表する銘柄」と言えます。ぜひ企業のアピールの材料にしていただければと思います。

企業にとっては、株価の安定や上昇が期待できるという利点もあります。

読売３３３には、指数に連動した成績を目指して運用される投資信託などの商品があります。ファンドマネジャーと呼ばれる運用担当者が、指数に似た動きをするよう、構成銘柄に一定の買いを入れます。読売３３３に連動した商品が売れ、資金が多く集まり、残高が増えるほど、構成銘柄の買いも増える。つまりその銘柄の人気が高まるので、その分、株価が上がる方向に働くことが期待できます。

また、読売３３３が、３３３銘柄を同じ比率で組み入れる「等ウェート型」の指数である点も、株価を下支えする要素の一つと言えそうです。３３３銘柄の中には大きく株価が上昇するものもあれば値を下げるものもあり、時がたつにつれてウェートが崩れてきます。そこで、３か月に１度ウェート調整を行います。ある構成銘柄企業の株価が下がって組み入れ割合が小さくなれば、それを元に戻すべく、その銘柄が買い増しされます。このため、株価の下振れを和らげることが期待できます。

誕生してまだ半年しかたっていない指数ですが、いつか国内の企業関係者の皆さんに、「読売３３３に選ばれたい」、「選ばれてよかった」と思っていただけるような指数に育てていきたいです。

３３３銘柄は最初に選んで終わり、ではなくて、年に１度、ルールに則って銘柄の入れ替えを行います。初の入れ替えは今年１１月末で、新たに３３３に入る銘柄、外れる銘柄は１１月４日に発表されます。ぜひ構成銘柄の入れ替えにもご注目ください。（読売３３３プロジェクトチーム 木引美穂）