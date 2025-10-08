麻雀映画があったなら、そのまま採用されそうなワンシーンだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月7日の第1試合にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場。ライバルのリーチに対抗すべきか否かを真剣な表情で熟考する様子に、視聴者から「美人さんの勝負師の眼、良いねぇ」「美人の長考助かる」と話題になった。

【映像】美女雀士の鋭い眼差し（アップ）

MVP経験もあり、今期も開幕から4戦してトップ2回・2着2回と絶好調の瑞原。卓を離れれば楽しげに笑い、周囲の雰囲気も明るくするが、いざ戦いに没頭すると表情は一変。クールさの中に熱いものを秘めながら牌や卓上を凝視する様子は、度々ファンの間でも話題になる。

この試合でも、そんな瑞原の横顔が話題になった。南2局、9巡目にBEAST X・下石戟（協会）から先制リーチが入った。その直後、瑞原も2索をツモってテンパイ。下石に無筋の3索を切れば2・5筒のテンパイだ。ここで瑞原は腰に手を当て、天井にチラリと視線を送った後、今度は「はぁー。ふー」と息をついた後、前傾姿勢になり卓上の情報を全て収集しようと集中。さらに口元は何かを整理するかのように、ぶつぶつと独り言を発していた。

これを見たファンは「呟いてる」「美人さんの勝負師の眼、良いねぇ」「牌と会話」「かわいい」「美人の長考助かる」など様々な感想を寄せることに。最終的に瑞原は覚悟を決めて3索切りでリーチを決断。結果は下石のアガリに終わったが、美人雀士の鋭い眼差しが、またもファンを沸かせていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

