大西洋単独飛行の後、搭乗機のコックピットに姿を見せるイアハート＝北アイルランド・デリー近郊のカルモア/Topical Press Agency/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米政権が首都ワシントンの連邦捜査局（ＦＢＩ）職員に対し、伝説的な女性飛行士アメリア・イアハートの失踪にかかわる記録が残されていないか、業務用端末やデジタルメディアを直ちに捜索するよう指示したことが分かった。法執行当局の情報筋が明らかにした。

ＦＢＩワシントン支局の職員は７日遅く、重要度の高さを示すマークが付けられた異例のメッセージを上層部から受け取った。メッセージは「米大統領府からの優先的な要請により、進行中の案件か解決済みかは問わず、紙や物理媒体が保管されている可能性のある全ての場所を捜索し、アメリア・イアハートに関する記録がないか探してほしい」との内容だった。

ＦＢＩの職員は８日までに優先的に対応するよう期限を与えられた。これは今も続く米政府機関閉鎖の７日目に当たる。

イアハートは１９３７年、女性パイロットとして初めて世界一周飛行を果たすことを目指して挑戦中、太平洋上空で搭乗機が消息を絶った。１６日間にわたる捜索の末、海で行方不明になった旨が宣告された。

トランプ大統領は先月、イアハートに関する「全ての政府記録の機密解除と公開」を政権に指示したと明らかにしていた。

トランプ氏がＳＮＳに投稿したコメントでは、「９０年近く前に発生したイアハートの失踪は、何百万人もの人の心を捉えて離さない。私はアメリア・イアハートや最後の飛行、彼女に関する他の全ての政府記録の機密解除および公開を政権に命じる」としている。

イアハートは大西洋単独横断飛行を成し遂げた初の女性パイロット。航空関係の記録を数多く塗り替え、生前も死後も世間の関心を集め続けている。

イアハートの失踪後、さまざまな陰謀論が生まれた。ただ、ＣＮＮが２０２４年に報じたように、米政府はイアハートと航法士が燃料切れで太平洋上に墜落したのではないかと疑っている。

トランプ氏はこれまで、ジョン・Ｆ・ケネディ大統領やロバート・Ｆ・ケネディ上院議員、マーティン・ルーサー・キング牧師らの暗殺に関する記録など、陰謀論を巻き起こした著名人の死に関する文書の公開を他にも指示している。