インスタグラムで発表

陸上女子100メートルで五輪と世界選手権で計7個の金メダルを獲得した38歳のシェリーアン・フレイザープライス（ジャマイカ）が日本時間7日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。9月の世界選手権東京大会がラストランとなった。

100メートルで7度の世界一、200メートルと4×100メートルリレーも加えると五輪＆世界選手権で計13個の金メダル。38歳の短距離女王が、栄光を刻んだトラックに別れを告げた。

フレイザープライスは自身のインスタグラムを更新。「すべての一瞬は、より大きな何かのためにありました。そして今、次の世代にバトンを渡すにあたり、時間はあなたの偉大さを必ず称えるということを、忘れないでください」という文章とともに、声明文を掲載した。

「ほぼ20年間、私は一秒一秒を大切にしてきました。そして、このキャリアを与え、深く愛することのできるスポーツに恵まれたことを、神に感謝します。このスポーツは、計り知れない喜びを私に与えてくれました」

「スプリントに捧げた年月は、私の人生における最も輝かしい時間の一つとして永遠に刻まれるでしょう」

夫のジェイソン氏への感謝や、息子のザイオン君への愛もつづっている。

レースごとに変わるド派手な髪色や、ザイオン君の運動会の保護者レースでぶっちぎったことも注目された。これまで今季限りでの引退を示唆していたが、正式発表となった。

ラストランとなった世界選手権東京大会は100メートルで6位、1走を務めた4×100メートルリレーでは銀メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）