¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¹â¶¶Íõ¤¬¸ì¤ëàÆü²¤·èÀïá¤Î°ÕµÁ¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤Ë¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹¤¬¸ì¤ëàÆü²¤·èÀïá¤Î°ÕµÁ¤È¤Ï¡½¡½¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç½éÆü¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢ºòµ¨¤Î£Ó£Ö¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¤Ç²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡ËÇÆ¼Ô¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡££±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤¦Ç®Àï¤ËËþ°÷¤Î´Ñ½°¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼ç¾¡¦¹â¶¶Íõ¡Ê£²£´¡Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Îò»ËÅª°ìÀï¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ä¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤Î¥«¥®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤ËÎ¾¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿±ï¤Ç¼Â¸½¤·¤¿°ìÀï¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¡¡À¤³¦°ì¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Àï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¤Î¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¤Î¤¹¤´¤µ¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë°ì¤Ä¤Îµ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡²áµî¤ËÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬¼¨¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤ÏÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤ë¡£¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
¡¡¹â¶¶¡¡À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ºòµ¨¤«¤é£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²¤½££Ã£Ì¤òÀ©¤·¤¿¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤Ë¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡£À¤³¦Åª¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£¹·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÌµÇ°¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£³¡¢£²£´Ç¯¤Ï¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÉ½¾´Âæ¤ÈÌö¿Ê¡£º£¸å¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¡¡·ë²Ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï£¸¶¯¤Ç½ªÀï¡££²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¿·¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¡¡Íê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ºÇ¸å¤Î£±ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¤¤¿¤¤¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¸þ¾å¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¹â¶¶¡£¤½¤Î»ëÀþ¤ÏÆóÊâ¤â»°Êâ¤âÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ù¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤é¤ó¡¡£²£°£°£±Ç¯£¹·î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡££²£±¡Á£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²£³¡Á£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥â¥ó¥Ä¥¡¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡££²£´¡Á£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç£¸¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í¡£