Hey! Say! JUMP、通算12枚目新アルバム「S say」リリース決定 リード曲＆特典内容解禁
【モデルプレス＝2025/10/08】Hey! Say! JUMPが、 11月26日に通算12枚⽬となるオリジナルアルバム「S say」（読み：エッセイ）を発売することが決定。あわせて、リード曲ほか特典内容が解禁された。
前作「H⁺（読み：エイチ）」から約1年ぶりとなる今作は、Hey! Say! JUMP が楽曲一つひとつを豊かに奏で、紡いでいく、まるで壮⼤な物語の世界へ皆様を誘うニューアルバム。サブスクやSNSでも話題を呼んだ「encore」、配信シングルであるハロウィンソング「GHOST」のほか、シンフォニックで上質な楽曲やコンセプチュアルな楽曲をはじめとした、Hey! Say! JUMPの魅⼒溢れる楽曲が中⼼に収録される。
デビュー19年⽬に突⼊した彼らだからこそ表現できる⾳楽の表情と軌跡を存分に詰め込んだ1枚に。アルバムタイトルとなる「S say」の「S」は前作「H⁺」と同様、Hey! Say! JUMP そのものを表し、彼らの新たな「エッセイ（試み）」の連続で⽣み出されるエンターテイメントを届ける。Hey! Say! JUMPらしさの追求、そしてエンターテイメントの⾼みを⽬指し続ける彼らの「S say」を自身の手で受け取り、確かめてほしい。
リード曲は、まさに今作の「S」を象徴するようなシンフォニックで、⽣命⼒感じるクラシカルナンバー「Symphony（読み：シンフォニー）」、そして、アイドルパワー全開のダンスで魅了するポイズン＆ポップな「メロリ」他、彼らの活動の厚みを体現するようなオールジャンルの楽曲を収録予定。なお、10月8日に配信がスタートする「GHOST」のMusic Videoは、同日21時、グループの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。（modelpress編集部）
【初回限定盤1】［CD＋Blu−ray／DVD］
・三方背仕様／歌詞フォトブックレット32P封入
・CD：シングル曲「encore」、配信シングル曲「GHOST」、「Symphony」、「メロリ」ほか
・Blu−ray／DVD：「Symphony」Music Video＆Making
【初回限定盤2】［CD＋Blu−ray／DVD］
・三方背仕様／歌詞フォトブックレット32P封入
・CD：シングル曲「encore」、配信シングル曲「GHOST」、「Symphony」、「メロリ」ほか
・Blu−ray／DVD：「メロリ」Music Video＆Making、「GHOST」Music Video＆Making
【通常盤】［CD］
・24P歌詞ブックレット封入
・CD：シングル曲「encore」、配信シングル曲「GHOST」、リード曲「Symphony」、「メロリ」ほか
※商品仕様・ジャケットのビジュアルは、初回限定盤1・初回限定盤2・通常盤とで異なる
【先着購⼊特典】
初回限定盤1：Hey! Say! JUMPぷっくりごほうびシール〜2025AW Collection〜
初回限定盤2：帰ってきためじるしチャーム︕（ぷぅのむっちり詰め合わせ ver.）
通常盤：Hey! Say! JUMPセルフィートレーディングカード〜Special Starter Set〜
※絵柄は各店舗ごとに異なる
