【モデルプレス＝2025/10/08】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が10月7日、自身のInstagramを更新。ショートパンツからスラリと伸びた美しい脚を披露し、反響が寄せられている。

◆渡邊渚、ショートパンツからのぞく美脚ショット披露


渡邊は、半袖のふんわりとした水色のニットに、黒のショートパンツ姿を公開。黒のニーハイブーツを合わせしゃがみ込み、美しい脚を披露している。

◆渡邊渚の写真に反響


この投稿にファンからは「美脚」「ふわふわで雰囲気に合ってる」「攻めてる」「眩しい」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

