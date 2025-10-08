渡邊渚、ショーパン姿の美脚ショット公開「攻めてる」「眩しい」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が10月7日、自身のInstagramを更新。ショートパンツからスラリと伸びた美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】渡邊渚、太もも際どいショーパン姿
渡邊は、半袖のふんわりとした水色のニットに、黒のショートパンツ姿を公開。黒のニーハイブーツを合わせしゃがみ込み、美しい脚を披露している。
この投稿にファンからは「美脚」「ふわふわで雰囲気に合ってる」「攻めてる」「眩しい」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
