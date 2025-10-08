【3COINSの新作】待ってたーーーッ！ 完売前に欲しい♡「優秀エコバッグ」

毎日の買い物やお出かけで欠かせないエコバッグ。【3COINS（スリーコインズ）】からは、日常をちょっと便利にしてくれる新作が登場中です。持ち歩きやすいサイズ感から大容量タイプまであり、デザインも豊富。用途によって使い分けできそうなラインナップなので、つい揃えたくなりそう。今回は、完売前にゲットしたい「優秀エコバッグ」をご紹介します。

たっぷり荷物が入るスクエア型

【3COINS】「スクエア型目隠しエコバッグ」\1,100（税込）

大容量サイズが魅力のスクエア型エコバッグ。幅43cm x 高さ35cm、マチ40cmと大きめなので、スーパーでのまとめ買いやかさばる荷物があるときにも楽に入れられそうです。開口部にはボタンが付いていて、中身を目隠しできるのも嬉しいポイント。グレーのワントーンで統一されたデザインで、スタイリッシュに持てそうです。

縦長フォルムで見た目すっきり

【3COINS】「巾着型目隠しエコバッグ」\880（税込）

縦長シルエットの巾着型エコバッグは、トイレットペーパーの12ロールがすっぽり入る大きさ。袋のまま持ち歩くよりも持ちやすく、見た目もすっきり。巾着の紐をきゅっと絞れば、中身が見えないので、衛生用品の買い出しにも重宝しそう。使わないときはコンパクトにまとめて収納できるので、持ち歩きにも便利です。

広めのマチでお弁当も安心

【3COINS】「マチ広保冷スクエアエコバッグ」\880（税込）

幅28.5cm x 高さ32.5cmと程よい大きさのエコバッグは、マチが23.5cmと広めに作られているのがポイント。お弁当やお惣菜を平らに入れやすく、中身が寄ったりこぼれたりしにくい形です。内側には保冷効果のある素材を使用しているので、冷蔵品や生鮮食品の持ち運びも安心。保冷バッグはかさばりがちですが、こちらは薄手でコンパクトにたためるため、日常使いに重宝しそうです。

おしゃれカラーが揃うリサイクルナイロンエコバッグ

【3COINS】「リサイクルエコバッグ」\330（税込）

リサイクルナイロンで作られた、ベーシックな形のエコバッグ。使わないときは、ころんとしたコンパクトな巾着に収納できます。収納した巾着袋の見た目も可愛らしく、バッグの中に常備しておくのにぴったり。落ち着いたグレーやベージュ、華やかなピンクやブルーまで揃う4色展開で、好みに合わせて選べそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

