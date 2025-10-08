10月4日、新宿２丁目の路上で下半身を露出していたとして公然わいせつの疑いで逮捕された「Aぇ! group」の草間リチャード敬太（29）が警視庁三田警察署から釈放されたのは6日のこと。黒のスーツで涙ながらに謝罪したが騒動はそれだけでは終わらない。

5日放送予定だった草間出演の「ザ！鉄腕！DASH‼」（日本テレビ系）は急遽差し替え、冠番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（MBSテレビ）は当面放送休止、スキンケアブランドAvene（アベンヌ）と、ヘアケア用品のPalty（パルティ）の公式サイトからグループ画像が全て削除され、来春1月公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の公開も危ぶまれている。重すぎる“連帯責任”に他のメンバー推しのファンからは「せっかくの広告楽しみにしていたのに……」と非難囂々だ。

類似事件を起こした草磲剛（51）の例から、当初、謹慎は1カ月程度ではないかとみられていたが、今はそうもいかなさそうだ。

「草磲の時とは時代が変わり、モラルが厳しくなっている。そもそもリチャードを復帰させるかどうか。戻ったところで、お酒はもちろん飲食の試食や体験はやりにくい。菊池風磨のような“服が溶けて裸”みたいなドッキリもできないし、若手なのにおバカなことができず、バラエティーでいじりにくく、映画『おそ松さん』ではお尻丸出しシーンの編集も検討されている。これが全盛期のSMAPのように人気を確立していればレギュラー番組だけ粛々と出演もできますが、全国知名度がまだまだなグループにとって1人だけNGが多すぎては致命傷になりかねない。また相次ぐ『鉄腕DASH』がらみの不祥事に、ジャニーズとの蜜月を代表する同番組自体を打ち切りにすべきという声も大きくなっている。さらに草間のメンタル面を考え、メンバーとして継続するべきなのかという声もあります」（芸能関係者）

メンバーにかけた迷惑は想像以上だったのでは。草間のグループ復帰はイバラの道のようだ。

