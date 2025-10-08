¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¼çÂê²Î¤ÏÀéÍÕÍº´î¡ª¡¡¼ç±é¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¤âÀä»¿¡Ö°Õ³°À¤¬¤¤Ã¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡ÀéÍÕÍº´î¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤¬¡¢10·î13Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¡¢ËÜÆü10·î8Æü¤è¤êÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÍÕÍº´î¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×MV
¡¡ ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë°äÂ²¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀéÍÕÍº´î¤Ï1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£2024Ç¯2·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÀéÍÕÍº´î¤È¤·¤Æ¤Î½é²»¸»¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß¡¢Æ±6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖMAMUSHI feat. Yuki Chiba¡×¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÊÆºÇÂçµé¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖVMAs¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¤Ê¤É¤Î²»³Ú³èÆ°Á´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëÊñ³ç·ÀÌó¤ò¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÈÄù·ë¡£¤¹¤Ç¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³èÆ°¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£9·î18Æü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖThe Roxy¡×¤Ç¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿9·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿88rising¼çºÅ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHead In The Clouds Festival New York¡×¤Ë¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¤Ï¼çÂê²Î¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ã¥×¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Î¤»¤¿²ÎÍØ¶Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÈáÎø¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡¢¤½¤ó¤Ê°¥½¥Éº¤¦ÀûÎ§¤¬¡¢¿´¤Ë»Ä¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÊÊ¤Ë¤Ê¤ë°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¾¯¤·°Û¼Á¤Ç»Â¿·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡£¡Ø¤ª¤Ã¡ª¤³¤ì¤«¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë°Õ³°À¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀéÍÕÍº´î¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¹¬¤»¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¼ã¤¯¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÀéÍÕÍº´î±é¤¸¤ëÃËÀ¤È¡¢¤½¤Îµ²±¤ò¶»¤Ë·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ½÷À¤ÏÈà¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯·è°Õ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸òºø¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯Ù³¾ðÅª¤Ê±ÇÁü¤ÇÉÁ¤¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä¿¼Ê¥¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºîÉÊ¤Ïº£ÌîÎ¤³¨¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕÍº´î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤Ï¡¢10·î8Æü¤è¤êÇÛ¿®¡£¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î13Æü¤è¤êËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÍÕÍº´î¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×MV
¡¡ ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë°äÂ²¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¤Ê¤É¤Î²»³Ú³èÆ°Á´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëÊñ³ç·ÀÌó¤ò¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÈÄù·ë¡£¤¹¤Ç¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³èÆ°¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£9·î18Æü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖThe Roxy¡×¤Ç¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿9·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿88rising¼çºÅ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHead In The Clouds Festival New York¡×¤Ë¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¤Ï¼çÂê²Î¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ã¥×¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Î¤»¤¿²ÎÍØ¶Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÈáÎø¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡¢¤½¤ó¤Ê°¥½¥Éº¤¦ÀûÎ§¤¬¡¢¿´¤Ë»Ä¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÊÊ¤Ë¤Ê¤ë°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¾¯¤·°Û¼Á¤Ç»Â¿·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡£¡Ø¤ª¤Ã¡ª¤³¤ì¤«¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë°Õ³°À¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀéÍÕÍº´î¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¹¬¤»¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¼ã¤¯¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÀéÍÕÍº´î±é¤¸¤ëÃËÀ¤È¡¢¤½¤Îµ²±¤ò¶»¤Ë·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ½÷À¤ÏÈà¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯·è°Õ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸òºø¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯Ù³¾ðÅª¤Ê±ÇÁü¤ÇÉÁ¤¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä¿¼Ê¥¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºîÉÊ¤Ïº£ÌîÎ¤³¨¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕÍº´î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤Ï¡¢10·î8Æü¤è¤êÇÛ¿®¡£¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î13Æü¤è¤êËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£