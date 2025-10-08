Hey! Say! JUMP¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù11¡¦26È¯Çä¤Ø¡¡¡¡¡ÖSymphony¡×¡Ö¥á¥í¥ê¡×¤Ê¤É¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÖÍå
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤¬11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Á°ºî¡ÖH¡Ü¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥¤¥Á¡Ë¡×¤«¤éÌó1Ç¯¤Ö¤ê¡¢12ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP ¤¬³Ú¶Ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òË¤«¤ËÁÕ¤Ç¡¢ËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖGHOST¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¡¡¥µ¥Ö¥¹¥¯¤äSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Öencore¡×¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¡ÖGHOST¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëº£ºî¤Ï¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¾å¼Á¤Ê³Ú¶Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¼ýÏ¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼19Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Èà¤é¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë²»³Ú¤ÎÉ½¾ð¤Èµ°À×¤òÂ¸Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖS say¡×¤Î¡ÖS¡×¤ÏÁ°ºî¡ÖH¡Ü¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Hey! Say! JUMP ¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¤·¡¢Èà¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ê»î¤ß¡Ë¡×¤ÎÏ¢Â³¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£ºî¤Î¡ÖS¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢À¸Ì¿ÎÏ´¶¤¸¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖSymphony¡ÊÆÉ¤ß¡§¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¥Ý¥¤¥º¥ó¡õ¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡Ö¥á¥í¥ê¡×¤Û¤«¡¢Èà¤é¤Î³èÆ°¤Î¸ü¤ß¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×1¡¢2¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î3·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ½é²ó¸ÂÄêÈ×1¤Ë¤Ï¡ÖHey! Say! JUMP ¤×¤Ã¤¯¤ê¤´¤Û¤¦¤Ó¥·¡¼¥ë¡Á2025AW Collection¡Á¡×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ã¡¼¥à¡ª(¤×¤¥¤Î¤à¤Ã¤Á¤êµÍ¤á¹ç¤ï¤» ver.)¡×ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¡ÖHey! Say! JUMP ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ÁSpecial Starter Set¡Á¡×¤È¤Ê¤ë¡£¢¨³¨ÊÁ¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë
