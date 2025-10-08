千葉雄喜が、ワーナーミュージックより第1弾シングル「幸せってなに？」を本日10月8日にリリースし、MVも公開。また、同曲が10月13日より放送開始のドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』（カンテレ／フジテレビ系）の主題歌に起用される。

本ドラマは、妻を亡くし、幼い息子を育てながら遺品整理人として生きる草磲剛演じる主人公が、仲間と共に遺族の思いに寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。主題歌は、そんな物語を静かに彩りながら、生と死、そして幸せの意味を問いかけるものとなっている。

また、MVは、幸せを願いながら若くしてこの世を去った千葉演じる男性と、その記憶を胸に懸命に生きてきた女性の姿が描かれている。やがて女性は彼に会いに行く決意をするが、2人は同じ世界に存在しながらも交わることはできない。その交錯する姿を、心に響く抒情的な映像で描き、楽曲が持つ深淵な世界観を映し出している。なお、本作は今野里絵が手掛けた。

・『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』主演 草磲剛 コメント

千葉さんはラップの印象が強くて、僕としては初めてメロディーをのせた歌謡曲というような歌を聞いて、まずとても新鮮でした。どことなく悲恋を歌っているような...、そんな哀愁漂う旋律が、心に残り、とても癖になる一曲です。これまでのドラマにはない、少し異質で斬新な雰囲気をまとった主題歌。「おっ！これか」と思わせる意外性が、きっと話題を呼ぶのではないかと思います。パンチの効いたこの曲が、ドラマに新たな刺激を与え、物語を彩ってくれています。

・千葉雄喜 コメント

（文＝リアルサウンド編集部）