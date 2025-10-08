ガザ市東部へのイスラエル軍による攻撃の後、犠牲者の死を悼むパレスチナ人たち/Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスがイスラエル南部を襲撃した事件から７日で２年がたち、イスラエルのガザ攻撃を終結させ、ハマスが拘束している人質全員を解放するよう求める声が強まっている。

ガザでは２年に及ぶ戦闘で広大な地域が居住不可能な場所と化し、一家全員が死亡して何万人もの子どもが孤児になった。

国連児童基金（ユニセフ）によると、住民が北部から南部へと過酷な避難生活を強いられる中、女性の流産が増えている。ガザの最大都市では子どもたちが履く靴もなく、飢えて行き場をなくしている。

「母親が抱く子どもたちは発疹から血が流れている。子どもたちは容赦ない空爆におびえ、空を見上げてヘリコプターやクアッドコプターの火炎を目で追っている」「全員に何らかの責任がある。だが犠牲者はただ一人だ。昨日も今日も、そして意味のある行動がなければ明日も、パレスチナの子どもたちが犠牲になる」。ユニセフのジェームズ・エルダー報道官は３日発表した声明でそう訴えた。

ガザ保健省の７日の発表によると、２０２３年１０月７日以来の戦争で、ガザの子どもたちは大きな犠牲を強いられている。

・殺害された子どもは２万１７９人以上

・殺害された１歳未満の子どもは１０２９人以上

・殺害された新生児は４２０人以上

・親を亡くした子どもは５万８５５４人以上

・四肢を切断した子どもは１１０２人以上

・教育の機会を奪われた子どもは９１万４１０２人以上