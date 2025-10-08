撮影：森 清

砂川文次さんの最新作『ブレイクダウン』（税込み価格2200円、講談社提供）を、好書好日メルマガ読者10名様にプレゼントします。

著者の砂川さんは『ブラックボックス』で芥川賞を受賞し、戦争や暴力、組織の不条理を純文学ジャンルで表現してきましたが、今作は直球のエンターテインメント小説。謎が謎を呼ぶ急展開と迫真のアクションシーンに、ページをめくる手が止まりません。

『小説現代』2025年7月号に一挙掲載され（芥川賞作家の新作が『小説現代』で全編公開されるのは史上初とのこと）、発売前から話題を呼びました。

書評家の杉江松恋さんも「犯罪小説の読み手として至福の読書体験だった」と太鼓判を押す、今年最注目のエンタメ超大作です。

あらすじ

交通事故で兄を亡くした陸上自衛官の市瀬の官舎に、異相の大男・佐川が訪ねてくる。「あんたの兄弟は事故死じゃない。殺しだ」。不可解な死の謎を追う2人に次々と危険が迫り来る。舞台は2001年、日本最東端の小さな港町・枝室。待ち受けていたのは、想像を絶する巨大な陰謀と最悪な戦争だった――。若き小隊長と怪物級無敵男の最強バディが駆け抜ける、壮絶アクション×驚愕の国際謀略エンターテインメント！

著者プロフィール

砂川文次（すなかわ・ぶんじ）

1990年大阪府生まれ。神奈川大学卒業。元陸上自衛官。2016年「市街戦」で第121回文學界新人賞を受賞。2022年「ブラックボックス」で第166回芥川龍之介賞を受賞。著書に『戦場のレビヤタン』『臆病な都市』『小隊』『ブラックボックス』『越境』がある。