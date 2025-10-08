兄の結婚式費用を全額負担　元IZ*ONEクォン・ウンビが明かした“驚きの恩返し”の理由

クォン・ウンビの“恩返し”が関心を集めている。

10月7日に韓国で放送されたバラエティ番組『金任せ』（原題）に出演したクォン・ウンビは、家族への深い愛情を率直に打ち明けた。MCのホン・ソクチョンとイ・ウォンイルから「成功すると家族もすごく自慢するのでは」と問われると、彼女は「ものすごくする。やめてほしいと言ったこともあるけれど、今はもう本当に喜んでいる」と笑顔で答えた。

続けて「私には1歳違いの兄がいる。兄が結婚する時、結婚式の費用をすべて私が負担した」と告白。スタジオを驚かせた彼女は、その背景にある出来事を明かした。「昔、芸術高校に進学したかったが、両親の反対もあって学費のことですごく悩んでいた。そのとき高校生だった兄が、両親に内緒で少しだけ私の受験塾代を出してくれた。その時、本当にありがたかった。だから“必ず成功して兄を助ける”と心に誓った。その約束をどうしても守りたかった」と語った。

（画像＝MBN）クォン・ウンビ

その後、クォン・ウンビがIZ*ONEのメンバー、そしてソロアーティストとして大きな成功を収めたことは周知の通り。昨年にはソウル・城東（ソンドン）区の一戸建て住宅を約24億ウォン（約2億4000万円）で購入したことでも話題となった。また過去には両親に車を贈ったことも明かしており、家族への変わらぬ思いを示している。

約束を果たし、恩返しを実現させた彼女だが「結婚式以降は、兄が負担を感じているようだった」とも明かした。「だから、その後は助けないことにした。私が何かしようとすると“大丈夫だ”と断られる。その姿はありがたいが、一方で申し訳なさもある。受け取ることもできるのに、最後まで自分でやろうとする人」と兄の人柄を語った。

歌手としてのキャリアに加え、バラエティ番組でも率直でユーモラスな一面を見せ続けるクォン・ウンビ。家族愛に満ちたエピソードは、彼女の人間味あふれる魅力をいっそう際立たせている。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。