“整形総額2000万超え”黒崎みさ、双子の息子顔出し コスプレ親子写真に「大きくなってる」「かっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】インフルエンサーの黒崎みさが10月6日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドのハロウィーンイベント「ディズニー・ハロウィーン」での親子コスプレショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】黒崎みさ、イケメン息子2人とのコスプレショット
黒崎は「今年のDハロは 子ども達はウッディー＆バズ 私はアナになりました」と双子の子どもたちとともにコスプレした写真を公開。「アナと雪の女王」のアナに扮した黒崎と「トイ・ストーリー」のウッディとバズになりきった子どもたちの姿が収められている。パーク内のさまざまな場所でポーズを決める姿や、子どもと並んだ3ショットでは、黒崎が子どもたちへ温かなまなざしを向ける姿も写されている。
この投稿に「子どもたちが大きくなってる」「プリンセスがいる」「3人可愛すぎて眼福」「息子くんたちかっこいい」などと反響が寄せられている。
黒崎は、2023年の1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
