【モデルプレス＝2025/10/08】女優の黒崎レイナが7日、自身のInstagramを更新。デニムスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】黒崎レイナ、圧巻美くびれ披露

◆黒崎レイナ、美ウエスト際立つデニムコーデ披露


黒崎は「Denim」とクロップトップとデニムパンツを組み合わせたスタイルを披露。クロップトップから覗く引き締まったウエストラインが目を引くコーディネートとなっている。

◆黒崎レイナのデニムスタイルに反響


この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「完璧」「引き締まってる腹筋」「おしゃれ」「可愛い」「綺麗」といったコメントが寄せられている。

黒崎はAmazon Originalドラマ「私の夫と結婚して」で、佐藤健演じる鈴木亘の妹・鈴木未来を演じ、注目を集めた。（modelpress編集部）

