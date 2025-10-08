

玉島警察署

警察官などになりすまして岡山県倉敷市の男性から現金約400万円をだまし取ったとして、7日、神奈川県の無職の女（32）が詐欺の疑いで逮捕されました。

警察の調べによりますと、9月上旬、何者かが警察官などになりすまして岡山県倉敷市の男性（55）に電話をかけ、「詐欺事件でつかまえた容疑者があなたから口座を買ったと供述している」「現金が入金されていないか調査する必要がある」「紙幣番号を調べたい」「捜査員が取りに行くので、指定した場所にお金を置いてください」などと嘘を言いました。

そして、9月27日、男性の家の駐車場に現金401万円が入った手提げバッグを置かせ、捜査員になりすました女が受け取り、だまし取った疑いです。

男性からの110番通報を受けた警察が防犯カメラなどから女の容疑が強まったとして逮捕しました。

調べに対し、女は「岡山へ行って手提げバッグを持ち帰ったが、中身は知らない。私がしたのは俗にいう闇バイトです」と犯意を否認。1回7万円の報酬で闇バイトをしていたと供述しているということです。

警察は、特殊詐欺グループの犯行とみて共犯者などを調べています。