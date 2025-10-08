◇練習試合 巨人5ー0ヤマハ（7日、東京ドーム）

8回、ヤマハの佐藤大善投手からレフトへのソロホームランを放った巨人の竹下徠空（らいあ）選手。前日の試合では守備でのミスもあっただけに、挽回の一発となりました。

「きょう1打席しかなかったんで、初球から結構集中して入って･･･初球見逃したときにいい感じに見逃せるなって思ったので、次、甘かったら振っていこうと思った結果がホームランやったんで、よかったと思います」

報道陣に囲まれ、少し緊張した面持ちの竹下選手。2日連続で1軍と3軍がまじっての練習試合でしたが、試合前練習では岡本和真選手、キャベッジ選手、丸佳浩選手や坂本勇人選手などの打撃練習を食い入るように見つめていました。

「普段、3軍でやってる中で、1軍の選手を見たときに、打球の速さとか、飛距離もそうですけど、一番感じたのは全員確率が高いこと。狙ったようなスイングをしたときはホームランが多いんで、自分を含めて3軍の選手はそういうのが劣っている。それが見られてよかったなと思います」

日頃から3軍の首脳陣からは「岡本和真選手のような弾道を目指して」と言われていて、理想のバッターはもちろん岡本選手。岡本選手がリハビリしていたときはファーム施設で会うものの、打撃練習を見るのは今回が初めてです。

“岡本和真2世”に「なりたい、なりたいな」と語った竹下選手にとっては今回の練習試合がかなり刺激になったようでした。