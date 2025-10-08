Amazon（アマゾン）が新しいEchoスピーカーのラインナップを発表しました。

今回お披露目されたのは、「Echo Dot Max」、「Echo Studio」の新モデル、そしてスマートディスプレイの「Echo Show 8」と「Echo Show 11」。

ちなみに今回の発表は、以前Microsoft（マイクロソフト）のSurface部門のチーフを務めていたパノス・パネイ（Panos Panay）氏がAmazonのハードウェア部門を率いるようになってから、初となるEchoシリーズの大型アップデートとなります。

新たな「AZ3」チップ搭載でより賢く

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

今回の目玉は、Amazon独自のカスタムチップ「AZ3」と「AZ3 Pro」を搭載したこと。

これらのチップは、ChatGPTのようなLLM（大規模言語モデル）を利用する新しい音声アシスタント「Alexa+」を支えるために設計されています。Amazonによれば、この新チップは「次世代のAIエッジモデルを実行するよう設計され、より自然な会話検出を可能にする」とのことです。

Echo Dot MaxにはAZ3チップ、Echo Studioと新しいEcho Show 8／11にはより高性能なAZ3 Proチップが搭載されています。

ハードウェア面でも、サウンド品質の強化がされており、Echo Dot Maxは高性能ウーファーを搭載し、第5世代Echo Dotと比べて重低音が3倍に。さらによりクリアな高音を実現するカスタムツイーターと組み合わせたスピーカーシステムとなっています。

Echo Studioは同じく高性能ウーファーに加え、空間オーディオやDolby Atmos対応の3つのフルレンジドライバー構成となっているので、より没入感のある音響に。しかもサイズは初代モデルよりも40％小型化されました。

価格は1万5000円から

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

さらに、Amazonは「Alexaホームシアター」機能もアップデートしました。5.1chまでの構成に対応し、ホームシアターのようなサラウンド環境を構築できるというものです。どのモデルもAlexa+を標準搭載しています。

価格はEcho Studioが税込3万9980円、Echo Dot Maxが税込1万4980円。発売は2025年10月29日を予定しています。

スマートディスプレイのShowシリーズは11月に発売

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

もしスピーカータイプではなくディスプレイ型のほうが好みなら、Echo Show 8とEcho Show 11という選択肢もアリ。

こちらも新しいAZ3 Proチップを搭載し、Alexa+の処理をよりスムーズに行なえるようになっています。サウンド面も進化し、フロントにステレオスピーカーとカスタムウーファーを搭載し、空間オーディオを実現できるようになりました。

価格はShow 8が税込3万4980円、Show 11が税込3万9980円。こちらは2025年11月12日に発売予定です。