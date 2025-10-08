黒崎みさ、双子の息子と“Dハロ”満喫！ 「こんな可愛いアナ居ていいのか」「お兄ちゃんになってる...」
インフルエンサーの黒崎みささんは10月6日、自身のInstagramを更新。子どもと一緒に東京ディズニーシーに行き、ハロウィンイベントでコスプレを楽しんだことを報告しました。
【写真】黒崎みさのディズニーコスプレ
訪れた日は気温が高かったようですが、7時間半ノンストップで園内を駆け巡っても、子どもたちはあまりぐずることなく過ごせたと言います。黒崎さんは「改めて成長を感じたなあ」とつづり、子どもたちの成長を実感した様子でした。
最後は「次回ランドは親子3人ナイトメアでまた挑みたいと思ってる」と締めくくり、次の思い出作りを楽しみにしている気持ちをのぞかせました。
この投稿にファンからは、「こんな可愛いアナ居ていいのか」「このみさちゃん本当にプリンセスすぎて大好きです」「双子の息子ちゃんたちも可愛くてカッコいい」「お兄ちゃんになってる...」「眼福すぎる」との声が集まっています。
(文:勝野 里砂)
【写真】黒崎みさのディズニーコスプレ
「改めて成長を感じたなあ」黒崎さんは「今年のDハロは子供達はウッディー＆バズ 私はアナになりました」とつづり、9枚の写真を投稿しています。写真には、黒崎さんと子どもたちがキャラクターのコスチュームを身に着け、園内を楽しむ様子が写っています。ウッディとバズの組み合わせは、双子ならではのペアです。
最後は「次回ランドは親子3人ナイトメアでまた挑みたいと思ってる」と締めくくり、次の思い出作りを楽しみにしている気持ちをのぞかせました。
この投稿にファンからは、「こんな可愛いアナ居ていいのか」「このみさちゃん本当にプリンセスすぎて大好きです」「双子の息子ちゃんたちも可愛くてカッコいい」「お兄ちゃんになってる...」「眼福すぎる」との声が集まっています。
Dハロとは？東京ディズニーリゾートでは、9月17日から10月31日まで「ディズニー・ハロウィーン（Dハロ）」を開催中です。ゲストは一部日程で全身仮装を楽しむことができます。仮装を行う際は、キャラクターのイメージを尊重し、他のゲストに迷惑をかけないよう配慮が求められます。また、パーク内には着替えスペースがないため、事前に自宅や宿泊先で着替える必要があります。希望する場合は、事前予約制の有料着替えスペースも利用可能です。気になる人は公式Webサイトをチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)