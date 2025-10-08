コンビニに「べリエちゃん×ハローキティ」コラボグッズ登場！ 対象のグミ購入で“カードミラー”がもらえる
「セブンイレブン」は、10月9日（木）7時00分〜10月22日（水）の期間、ナルミヤキャラクターズ“べリエちゃん”とサンリオキャラクター“ハローキティ”のコラボ景品がもらえるキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】デザインは全5種類！ キュートな「カードミラー」一覧
■数量限定の景品を用意
今回実施されるのは、対象のグミを一度に3個購入した人に先着で数量限定の「メゾピアノ×ハローキティ オリジナルカードミラー」をプレゼントする期間限定のキャンペーン。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なカードミラーは、チェリーやケーキをちりばめたポップでキュートなデザインと、エンジェルベリエやキティを描いたロマンティックなデザインの全5種類が展開される。
また対象のグミは「ノーベル ペタグーグミ」や「カンロ ピュレグミ グレープ」など全9種類で、景品は1店舗につき各デザイン4個、全20個を用意。景品はなくなり次第終了となるほか、店舗の状況により開始時刻が遅れる場合や、取り扱いのない場合もあるそうだ。
