『名探偵コナン』と『LUX』のコラボが開催中！ 怪盗キッドをイメージした限定ボトルの販売や、コナン＆キッドのぬいぐるみ等が当たるキャンペーンが開催

これは事件だ……！ LUX×コナンの限定ボトルは見逃せないし、オリジナルグッズも豪華すぎ！

これは絶対手に入れたい！ 大人気のヘアケアブランド「LUX（ラックス）」から、『名探偵コナン』とのコラボ第2弾が始まりました。

怪盗キッドが狙った宝石“アクアトパーズ”をイメージした綺麗な水色デザインのシャンプー＆トリートメントが、10月6日（月）より全国のドラッグストアやECサイトで数量限定で発売されます。

さらに！ 対象商品の購入者を対象としたキャンペーンもスタート！

コナンとキッドがセットになった可愛いぬいぐるみや、お家時間にぴったりのオリジナルパジャマ、ステッカーなど、ここでしか手に入らない豪華グッズが抽選で当たります。

限定ボトルを手に入れて、キャンペーンにもぜひ応募してみてくださいね！

（以下、プレスリリースより）

【LUX×名探偵コナン第2弾】「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」より水色クリスタルカラーのコラボボトルが10月6日（月）に数量限定で発売

怪盗キッドが狙ったアクアトパーズをイメージオリジナルのコラボグッズが当たるキャンペーンも同日より開催

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 社長：エド・ブリオラ）が展開するトータルビューティーケアブランド「LUX（ラックス）」は、「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」より、ブランド史上初となる『名探偵コナン』とのコラボボトル「ラックス スーパーリッチクリスタル 名探偵コナン ツヤ髪の青水晶（アクアトパーズ） お試しポンプペア」を、10月6日（月）より数量限定で発売開始します。

さらに、同日より豪華オリジナルコラボグッズが当たるキャンペーンも開催します。オリジナルぬいぐるみやパジャマ、ステッカーなど、ここでしか手に入らないファン必見の限定グッズをご用意しています。

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

【『名探偵コナン』コラボについて】

今年3月に誕生した新ライン「ラックス スーパーリッチクリスタル」は、“クリスタルなツヤ髪”を叶えるダメージケアシリーズです。

今回、ブランド史上初となる『名探偵コナン』とのコラボレーションが実現。

幅広い世代に愛される『名探偵コナン』によって、より多くの方に楽しんでいただきたいと考えています。

コラボ第1弾では、リドラ監修によるオリジナル謎解きや、時間帯によってデザインが変化する“昼夜で2つの表情を見せる”特殊ポスターを展開しました。

10月6日（月）より開始するコラボ第2弾では日常的に髪が受ける7大ダメージ※1をマルチにケアしてくれる「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」から、数量限定コラボボトル「ラックス スーパーリッチクリスタル 名探偵コナン ツヤ髪の青水晶（アクアトパーズ） お試しポンプペア」が登場します。

コナンの世界観に包まれながら、まるで「クリスタル」のような芯からツヤめくなめらかな髪へ導く、特別なダメージケア体験へと誘います。

さらに、オリジナルグッズが当たるキャンペーンも展開し、バスルームだけでなく、日常のさまざまなシーンで『名探偵コナン』コラボをお楽しみいただけます。

<販売概要>

発売日：10月6日（月）

※全国のドラッグストア、EC にて順次発売予定

<製品詳細>

【製品名】 ラックス スーパーリッチクリスタル 名探偵コナン ツヤ髪の青水晶（アクアトパーズ） お試しポンプペア

【分 類】 シャンプー／トリートメント

【内容量】 各330g

【価 格】 オープン価格

【豪華オリジナルコラボグッズが当たるキャンペーン開催！】

発売開始の10月6日（月）からは対象商品をご購入いただいた方を対象に、ここでしか手に入らない豪華オリジナルコラボグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施します。

コナンとキッドのオリジナルぬいぐるみや、限定デザインのパジャマ・ステッカーなど、ファン必見の限定グッズをご用意しています。

＜応募方法＞

々愼した対象製品のレシート現物を撮影

∪賤僂留募フォームから撮影したレシート画像および必要事項を入力

A 賞：2,000 円(税抜)以上購入で応募可能

B 賞：1,500 円(税抜)以上購入で応募可能

C 賞：500 円(税抜)以上購入で応募可能

※A 賞とB 賞は、購入製品の中にヘアマスク／ヘアオイルが含まれていると当選確率が2倍になります。

＜応募期間＞

レシート有効期間：10月6日（月）〜10月31日（金）23:59

応募締め切り：10月6日（月）〜11月7日（金）23:59

＜景品＞

A 賞：オリジナルぬいぐるみ(コナン&キッド)

B 賞：オリジナルパジャマ

C 賞：オリジナルステッカー

＜当選人数＞

A 賞：25名

B 賞：50名

C 賞：1,000名

【ラックスについて】

ラックスは、1972年に化粧品石鹸として日本に上陸し、2025年はブランドの基幹製品である「ラックス スーパーリッチシャイン」が登場してから 36周年を迎えます。

日本上陸以降、日本人女性の髪の研究を重ね、移り変わるヘアケアニーズに応えながら、常に輝くツヤ髪へ導くヘアケア製品を提供してきました。

多くの国や地域で販売され、日本でもヘアケア市場で8年連続、シャンプー＆コンディショナー市場売上 No.１※2を達成しています。

そんな中 2021年、自分自身を美しいと思えることが自信になり、一歩踏みだす勇気につながること、そしてその踏みだす姿勢こそが、美しいという信念のもと、新たに「LUX BRAVE VISION 2030」を掲げ、新生ラックスとしてスタートしました。

人々の髪を美しくしていくことを通じて、自分らしい美しさを謳歌できる社会を目指します。

※1：UV、熱、乾燥、パーマ、ブリーチ、カラー、摩擦によるダメージ

※2：INTAGE SRI シャンプー・コンディショナー市場2017年1月〜2024年12月金額、LUX スーパーリッチシャインシリーズの全シャンプー・コンディショナーの合計売上金額