◇ア・リーグ地区シリーズ第3戦 タイガース ― マリナーズ（2025年10月7日 デトロイト）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が7日（日本時間8日）、本拠でのタイガースとの地区シリーズ第3戦に「2番・捕手」で先発出場。今ポストシーズン（PS）1号となる本塁打をマークした。

初回の第1打席は右飛、3回の第2打席は四球、4回の第3打席では中前適時打、7回の第4打席は空振り三振。6―1で迎えた9回無死二塁の第5打席でタ軍5番手ハニフィーの外角高めのシンカーを左中間へ運び、391フィート（約119.2メートル）のダメ押し2ランを放った。

PSでの本塁打は22年のブルージェイズとのワイルドカード第1戦で放って以来、キャリア2本目。本拠シアトルでの第1、2戦では計9打数4安打。第2戦では二塁打をマークしたが、本塁打は出ていなかった。

今季のローリーはメジャー史上7人目となる60本塁打を記録。ア・リーグの本塁打王と打点王（125打点）に輝き、ヤンキースのアーロン・ジャッジ、ドジャースの大谷翔平を抑えて米ベースボール・ダイジェスト誌の年間最優秀選手に選ばれた。