MLSのマイアミは7日、元スペイン代表DFジョルディ・アルバ（36）が今季限りで引退すると発表した。

バルセロナで長く活躍し、公式戦通算605試合で37得点107アシストを記録。不動の左サイドバックとして6度のリーグ優勝、15年の欧州CL制覇などに貢献した。

23年にマイアミに移籍。リオネル・メッシや、同じく今季限りでの引退を先月末に発表したMFセルヒオ・ブスケツ、FWルイス・スアレスの元バルセロナ勢と合流した。

自身のインスタグラムでも「私の人生において、真に意味のある章を閉じるときが来ました。今季限りでプロサッカー選手としてのキャリアに終止符を打つことを決意しました」と引退を表明。「完全な確信と平穏、そして幸福感を持ってそうします。なぜなら、私は持てる情熱の全てを注いでこの道を歩んできたと感じているからです。今こそ新しい章を開き、これまでの章を最高の気持ちで締めくくるにふさわしい時です。サッカーは私にすべてを与えてくれました。チームメート、監督、スタッフ、クラブスタッフ、そしてベストを尽くすよう背中を押してくれたライバルたちに感謝します」と思いをつづった。