Travis Japanの七五三掛龍也さんが、『MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP』のレセプションに登場しました。

1994年にイタリアで誕生したラグジュアリーブランド「MARNI」。今回、伊勢丹新宿店本館1階で行われるPOP UPは、2025年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感することができます。

七五三掛さんは、茶色のスウェード生地がポイントで入っているセットアップのデニムに、「チューリピア」の茶色のバッグを持って登場。









お気に入りのポイントについて七五三掛さんは、‟デニムのファッションに茶色のスウェードだったり、遊び心があるデザインが入っていて、下のデニムにもチューリップのデザインが入っていて、バッグもチューリップのデザインで合わせてとっても可愛くて気に入っています”とにっこり。

今後取り入れたいポイントについて聞かれると七五三掛さんは、‟ついこの前、「MARNI」さんのお店で茶色のチェックのウールパンツを購入して、それを丈直ししてもらっていて、もうすぐ届くので今年の秋冬はそれを履いて「MARNI」のファッションを楽しみたい”と語りました。さらに「MARNI」で気になっているコートがあるようで、‟「MARNI」さんの大胆な色合いのバッグを持ってコーデを組んでみたい”と明かしました。









また、今回のポップアップのテーマにちなみ「ときめく瞬間」について質問が出ると、七五三掛さんは、‟ライブだったり、舞台だったり、表現をしている時”と回答。続けて、‟ライブだといろんな衣装を着たり、照明をあびたり、ファンの皆さんがいて、うちわやペンライトがあって華やかさを感じて幸せな気持ちになります”と笑顔で理由を語りました。



