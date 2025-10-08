秋に食べたい上品和おかず。甘辛だしがしみしみ『鶏胸とかぼちゃの焼き出汁浸し』
ヘルシーな鶏胸肉に秋の味覚・かぼちゃを合わせた絶品おかず。
香ばしく焼いた鶏＆かぼちゃがだしを吸って、じんわりしみしみ〜。上品な和風の味わいで癒される、秋のごちそうです。
『鶏むねとかぼちゃの焼きだしびたし』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉……1枚（約250g）
かぼちゃ……1/6個（正味200g）
しし唐辛子……8本
しょうゆ……小さじ1/2
酒……小さじ1/2
片栗粉……大さじ3
サラダ油……大さじ1
〈ひたし汁〉
だし汁……1カップ
酒……大さじ1
みりん……大さじ1
しょうゆ……大さじ1/2
塩……小さじ2/3
作り方
（1）ひたし汁を作る
小鍋に〈ひたし汁〉の材料を混ぜて中火にかける。煮立ってから2分ほど煮立たせ、耐熱のバットに移す。
（2）材料の下ごしらえをする
かぼちゃは長さを半分に切ってから、縦に幅1cmに切る。しし唐は包丁の刃先で1本切り込みを入れる。鶏肉は皮を除き、幅1cmほどの大きめの一口大のそぎ切りにする。しょうゆ、酒をもみ込み、片栗粉を1切れずつしっかりとまぶす。
（3）野菜を焼き、ひたし汁に漬ける
フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、かぼちゃ、しし唐を並べ入れて2分ほど焼く。こんがりとしたら返し、ふたをして弱火で3分ほど蒸し焼きにする。ともにひたし汁に熱いうちに加えてなじませる。
POINT
かぼちゃに火が入りすぎると、浸したあとにだしの中でくずれやすいので、蒸しすぎないよう様子をみるのがベター。
（4）鶏肉を焼いて仕上げる
同じフライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、鶏肉を並べ入れて2分ほど焼く。こんがりとしたら返し、弱火で3分ほど焼く。ひたし汁に熱いうちに加えてなじませ、粗熱が取れたら冷蔵庫で30分以上冷やしていただく。
冷蔵庫でしっかり冷やせば、味しみバッチリ♪
王道の味わいで、ついつい何度も作りたくなりますよ。