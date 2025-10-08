秋に食べたい上品和おかず。甘辛だしがしみしみ『鶏胸とかぼちゃの焼き出汁浸し』

ヘルシーな鶏胸肉に秋の味覚・かぼちゃを合わせた絶品おかず。

香ばしく焼いた鶏＆かぼちゃがだしを吸って、じんわりしみしみ〜。上品な和風の味わいで癒される、秋のごちそうです。

『鶏むねとかぼちゃの焼きだしびたし』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約250g）

かぼちゃ……1/6個（正味200g）

しし唐辛子……8本

しょうゆ……小さじ1/2

酒……小さじ1/2

片栗粉……大さじ3

サラダ油……大さじ1

〈ひたし汁〉

だし汁……1カップ

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

しょうゆ……大さじ1/2

塩……小さじ2/3

作り方

（1）ひたし汁を作る

小鍋に〈ひたし汁〉の材料を混ぜて中火にかける。煮立ってから2分ほど煮立たせ、耐熱のバットに移す。

（2）材料の下ごしらえをする

かぼちゃは長さを半分に切ってから、縦に幅1cmに切る。しし唐は包丁の刃先で1本切り込みを入れる。鶏肉は皮を除き、幅1cmほどの大きめの一口大のそぎ切りにする。しょうゆ、酒をもみ込み、片栗粉を1切れずつしっかりとまぶす。

（3）野菜を焼き、ひたし汁に漬ける

フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、かぼちゃ、しし唐を並べ入れて2分ほど焼く。こんがりとしたら返し、ふたをして弱火で3分ほど蒸し焼きにする。ともにひたし汁に熱いうちに加えてなじませる。

POINT

かぼちゃに火が入りすぎると、浸したあとにだしの中でくずれやすいので、蒸しすぎないよう様子をみるのがベター。

（4）鶏肉を焼いて仕上げる

同じフライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、鶏肉を並べ入れて2分ほど焼く。こんがりとしたら返し、弱火で3分ほど焼く。ひたし汁に熱いうちに加えてなじませ、粗熱が取れたら冷蔵庫で30分以上冷やしていただく。

冷蔵庫でしっかり冷やせば、味しみバッチリ♪

王道の味わいで、ついつい何度も作りたくなりますよ。

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）