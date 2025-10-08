「あんぱん」高橋文哉、原菜乃華は「アニメの話になると1秒間で発する文字数が増える」
俳優の高橋文哉（24歳）が、10月7日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した原菜乃華について語った。
この日、朝ドラ「あんぱん」の配信が好評で、高橋文哉が原菜乃華に告白する回が最も再生されたと話した後で、「あんぱん」だけでなく、高橋が主演・プロデュースする縦型ショートドラマ「この恋は。理想形。」でも共演している原菜乃華がスペシャルウィークのゲストとして登場すると告知した。
高橋によると、原とは「ご縁もあって。アカデミー賞の、2024年かな、新人俳優賞を同じタイミングで。そのとき初めましてかな」と話す。高橋はプロデューサーとして、原について質問されることもあるが、「ひとことではね、表せない子なんですよ。お芝居は本当にすごく素敵で、自分が持っている手札で勝負しないというか。こっちがこういうふうにやってくださるかなぁ、と思っているところじゃないところをちゃんと出してくれるというか。あっ、そのパターンもあるんだ、と可能性を見出してくる役者」と説明。
さらに高橋は原の人柄としては「本当に掴みどころがないというか」と話し、「あんぱん」の話が進んで行くに連れて、「アニメの話とかをしてて。そこで仲良くならせていただいて。アニメの話になるとすごい文字数が増えるんですよ、しゃべる。1秒間で発する文字数が増えるんですよ」と話して、そのときのイメージから「この恋は。理想形。」に起用することを決めて、「あんぱん」のチーフプロデューサーにならって周りから出演やラジオのオファーをお願いしたと語った。
