プロボクシングの六島ジムが12月14日に大阪市の住吉区民センターで主催興行「You will be the Champion26」を開催。8日までに概要を発表し、プロ3戦目となる東洋太平洋スーパーフライ級15位の中山慧大（けいた、23）がメインイベントで日本同級10位の神崎靖浩（25＝倉敷守安）と53・2キロ契約8回戦を戦う。

「ここでしっかり倒して、タイトルに絡めるようにしたい」

プロデビューから2戦連続KO勝ちを収めるジム期待のホープ。日本ランカーとは、今回が初めての対戦となる。8日から地元・佐賀県唐津市で走り込み中心の合宿。故郷への思い入れは強く、「佐賀と言えば、呼子のイカ、佐賀牛、中山慧大と言われるよう頑張ります」と意気込んだ。

同興行では、日大ボクシング部出身で、2022年の国体ライト級3位に輝いた中里陽向（ひなた、23）が56・25キロ契約6回戦で東洋太平洋スーパーバンタム級14位のシュガーレイ・レナード・ポース（フィリピン）を相手にデビュー戦を戦う。「しっかり勝ちたい」と短い言葉に決意をこめた。

さらに井上彪（27）も同日、8回戦の再起戦に臨む。8月に元WBO世界ミニマム級王者の谷口将隆（ワタナベ）と東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦を戦い、5回TKO負けを喫した。現在、同級12位にランクインするものの、フライ級に階級を上げることを決断。「（減量苦で）ライトフライ級では望んだパフォーマンスを発揮できなくなっていたが、そういう不安はなくなる」とコメント。対戦相手は後日、発表される。