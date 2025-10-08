俳優・白石麻衣（３３）が８日、東京・伊勢丹新宿店で行われた「ＭＡＲＮＩ ＰＬＡＹＦＵＬ ＢＬＯＯＭ ＰＯＰ ＵＰ」レセプションに木南晴夏らと出席した。

華やかな柄のついた茶色のシルクパジャマにピンクのファーを付け、さっそうと登場した白石は「リラックス感の中にもエレガントさがあって、ベルトをしたり、ファーを付けたり、上品な気持ちになるスタイルなのでとてもお気に入りです」と笑顔で話した。

ピンク色のファーを付けた理由については「最近、すごくピンクが好きになってきまして、首元に付けさせてもらってますけど、すごくかわいいなと思って。ピンクがかわいいと思える年齢になってきたので、どこか小物であったり、ワンポイントでピンクを取り入れたい」と言い切った。

自身のファッションでときめいて、華やいだと感じる瞬間を問われると「自分にフィットする靴を見つけた時にはすごくときめきます」と明かした。靴選びについては「自分の足のサイズだったり、形だったり、ちょっとここがもうちょっとこうだったらなみたいなシューズってあると思うんですけど、その中でドンピシャなシンデレラフィットのシューズを見つけた時はすごくハアーと思ってうれしくなってときめきます」と力強く答えた。

今後、チャレンジしたいファッションスタイルについては「あまり柄物のお洋服を持ってないので、チェック柄のジャケットとか見かけることが多いので、チェック柄だったり、花柄だったり身につけて挑戦していけたらなと思います」と目を輝かせた。