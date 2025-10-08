布川敏和、還暦に黒柳徹子驚き 誕生日には11年前に離婚した元妻の姿も
元シブがき隊のメンバーでタレントの“フッくん”こと布川敏和（60）が、8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【動画】「そっか〜フックンは爺ちゃんだったね」元妻・つちやかおり＆孫たちとの“顔出し”家族4ショット
今年8月の誕生日で60歳になった布川。10代の頃の布川を知る黒柳徹子は、還暦を迎えたことについて驚きを隠せない。誕生日は娘や孫たちが祝ってくれたそう。現在は3人の孫をもつ“じいじ”でもある。孫のお祝い事には元妻のつちやかおり含め、家族みんなで集まるという。
還暦を機に、長年暮らした一戸建てからマンションへの引っ越しを決意。いろいろな条件を出しながら引っ越し先を探していたが、条件に合致したマンションは、まさかの物件だった。新居では「のんびり楽しく好きなように」をテーマに自由に暮らしている。お気に入りの家具に囲まれながら、草木を育てたりして満喫しているそう。11年前に離婚した元妻つちやかおりへの思いを口にする場面も。
