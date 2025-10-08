¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó½éÀï¤«¤é¥Áー¥àºÇÂ¿¥¿¥¤5¥¢¥·¥¹¥È¡Ä3P¤âÀ®¸ù
¡¡10·î8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¥êー¥Ê¤ÇNBA¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤¬¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤ÈÂÐÀï¡£118－117¤Ç¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥®¥Ç¥£ー¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ïー¥¿ー¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³¥í¡¢¥Þ¥¿¥¹¡¦¥Ö¥¼¥ê¥¹¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥Öー¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬22ÉÃ¤«¤é½Ð¾ì¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡¢¥Ç¥¤¥ì¥ó¡¦¥Æ¥êー¤È¤È¤â¤Ë¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÄ¾¸å¤ËÊü¤Ã¤¿3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±56ÉÃ¤Ë¥³¥ê¥ó¥º¤Î¥À¥ó¥¯¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤âµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï½øÈ×¤«¤é¥³¥ê¥ó¥º¡¢¥¸¥§¥Ü¥ó¡¦¥«ー¥¿ー¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ê¤É¤ò±é½Ð¤·¡¢³«»Ï1Ê¬14ÉÃ¤Þ¤Ç¤Ë3¤Ä¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£»Ä¤ê3Ê¬21ÉÃ¤Ë¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¥·ー¥º¥ó½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï14Ê¬22ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç3ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥®¥Ç¥£ー¤ÈÊÂ¤Ö¥Áー¥àºÇÂ¿¥¿¥¤5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë¤Ï4ËÜÃæ1ËÜ¤ÎÀ®¸ù¤Ç¡¢3¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¡¢3¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥ë¥º¤Ï10Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤ËºÆ¤Ó¥¥ã¥Ö¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡¡
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º 117－118 ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º
CLE¡Ã37¡Ã20¡Ã33¡Ã27¡Ã¡á117
CHI¡Ã26¡Ã31¡Ã26¡Ã35¡Ã¡á118
¡ÚÆ°²è¡Û²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥¶¥Ã¥¯¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤Ø²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹
Yuki Kawamura finds Zach Collins for the flush!
Bulls & Cavs going back-and-forth on Peacock 🔥 pic.twitter.com/xeRNkhEQEI
- NBA (@NBA) October 8, 2025