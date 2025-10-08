メキシコの16歳新星モラが今大会3ゴール2アシスト!! ”飛び級”18歳ジョーカーFWも2発、開催国チリ破ってベスト8へ
[10.8 U-20W杯ラウンド16 チリ 1-4 メキシコ バルパライソ]
U-20ワールドカップは7日、ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)を行い、メキシコが開催国チリを4-1で破った。前半26分、すでにA代表を経験している16歳新星FWヒルベルト・モラからのワンタッチパスをFWタヒエル・ヒメネスが左足ボレーで突き刺し、先制に成功すると、後半は劣勢に回りながらもFWイケル・フィンブレスがスーパーミドル弾。最後はジョーカーFWウーゴ・カンベロスも立て続けに2ゴールを決め、堂々のベスト8入りを決めた。
モロッコ、スペイン、ブラジルと同居した“死の組”C組を1勝2分の2位で無敗突破したメキシコは、ラウンド16でA組2位のチリと対戦。36歳のエドゥアルド・アルセ監督のもと、強豪国を苦しめてきた超攻撃的な3-4-2-1システムで開催国に挑んだ。一方、今大会で初めてチリ代表を迎えたエスタディオ・バルパライソでは満員の観衆が開催国を後押しした。
試合は立ち上がりからメキシコがボールを握るなか、前半26分に試合が動いた。3バックを起点としたビルドアップから右ウイングバックのMFアレクセイ・ドミンゲスがアーリークロスを送ると、背後に抜けながら反応したモラが質の高いワンタッチパス。これに反応していたヒメネスがボックス際からの左足ダイレクトボレーで突き刺した。
ヒメネスはこれが今季大会初ゴール。ゴールパフォーマンスではグループリーグ第3節ブラジル戦で脳震盪によって途中交代を強いられたFWマテオ・レビーのユニフォームを掲げた。また注目の新星モラはこれで今大会3ゴール2アシスト。今夏の北中米ゴールド杯ではA代表の主力を担っていたが、U-20W杯で圧倒的な違いを見せている。
そのまま試合は後半へ。するとチリはメキシコさながらのマンツーマンでギアを上げ、開始早々からメキシコを圧倒。MFラウタロ・ミジャン、FWフアン・ロッセルが次々にシュートを放ち、GKエマヌエル・オチョアに襲いかかった。
ところが後半22分、メキシコがワンチャンスで突き刺した。右に開いたモラが相手を引きつけながら中にパスを送ると、これをMFエリアス・モンティエルがつなぎ、フィンブレスがトラップ。右に持ち出しながら強引に腰をひねりながら右足を振り抜き、鋭いミドルシュートをゴール左隅に沈めた。フィンブレスはパチューカで今夏のクラブW杯浦和戦に出場していた20歳。今大会初先発で大仕事を成し遂げた。
さらにメキシコは後半35分、またもフィンブレスのミドルシュートでGKを強襲すると、こぼれ球を拾ったFWオズワルド・ビルヘンから二次攻撃がスタート。MFアマウリ・モラレスのシュート性のクロスを18歳のカンベロスが押し込み、途中出場3人の連係から3-0とした。
後半41分には右サイドを突破したモラレスからのパスをまたしてもカンベロスが決め、4-0。次回大会の出場資格も持つ“飛び級”18歳のカンベロスはこれで1試合2ゴールの大活躍となった。
チリも後半43分、ロッセルが左足シュートを突き刺して一矢報い、スタンドを大いに沸かせたが、反撃はここまで。そのまま試合はタイムアップを迎え、メキシコは2017年大会以来のベスト8入りを決めた。
メキシコは11日の準々決勝でアルゼンチン対ナイジェリアの勝者と対戦する。
