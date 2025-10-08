玉置浩二の新曲「ファンファーレ」が、10月12日より放送開始の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の主題歌に起用される。

本ドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。主演を妻夫木聡が務め、物語の鍵を握る重要な役をSnow Manの目黒蓮が演じることも発表されている。

3年ぶりの新曲となる本楽曲は、北海道で生まれ育ち、馬も身近な存在だった玉置が、自身の人生と重ね合わせて書き下ろしたもの。疾走感溢れるメロディと圧倒的な歌唱は、時に傷つきながらも愛するものや大切なもののために生きようとする人への応援歌になっている。

また、本楽曲のジャケットデザインは玉置と馬が重なり合ったビジュアルで、ドラマとの繋がりも感じられる一枚に仕上がっている。

なお、本楽曲はドラマ初回放送内にて初公開され、翌日10月13日から先行配信、11月5日にはCDが発売となる。CDのカップリングには、1997年11月22日に東京国際フォーラムで行われた『CONCERT TOUR 1997 JUNK LAND』ライブ音源から「JUNK LAND」と「MR.LONELY」を収録。今回のシングルがソニー・ミュージックレーベルズからリリースされるにあたり、ライブの音源が初CD化されることとなった。

・玉置浩二 コメント

1年の半分以上が雪である、北海道で育った自分自身の幼少期を重ねて作りました。馬が小さい頃から育てられ、大きくなる姿は、自分の人生と重なります。勝ち負けではなく、そのままの自分で真っ直ぐに前に向かって行くことが、大切なんだと思います。ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」に関わるすべてのみなさんの力になればと願っております。この曲を聴いてくださるすべてのみなさんの人生に祝福（ファンファーレ）あれ！

玉置浩二

（文＝リアルサウンド編集部）