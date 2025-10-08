外為サマリー：円売り強まり１５２円３０銭台に上伸 外為サマリー：円売り強まり１５２円３０銭台に上伸

８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円３１銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円７０銭程度のドル高・円安となっている。



７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円９０銭前後と前日に比べ１円５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策を警戒した円売りが継続し、一時１５２円０４銭と約８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



この流れを引き継ぐかたちで、この日の東京市場も円売り・ドル買いが優勢。厚生労働省が朝方発表した８月の毎月勤労統計調査で、物価変動の影響を除いた実質賃金が前年同月比１．４％減と８カ月連続のマイナスとなったことが円の重荷となっている面もあるようだ。反落して始まった日経平均株価が切り返したこともドル高・円安につながり、午前９時００分すぎに１５２円３０銭台に乗せたあとも堅調な動きとなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７７円３９銭前後と同１円５０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS