「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、ウェーブロックホールディングス<7940.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



８日の東京市場で、ウェーブＨＤは小じっかり。９月９日に年初来高値７６０円をつけたあとは調整局面となっているが、ＰＢＲの低さや配当利回りの高さが買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社が７月３１日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比２．５倍の５億３２００万円で、上半期計画の６億３０００万円に対する進捗率は８４．４％。第２四半期累計の連結決算については１０月３１日の発表を予定している。



出所：MINKABU PRESS