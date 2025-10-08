ＩＨＩが４連騰、豪州新興衛星メーカーと小型衛星の技術実証に関する共同研究契約締結 ＩＨＩが４連騰、豪州新興衛星メーカーと小型衛星の技術実証に関する共同研究契約締結

ＩＨＩ<7013.T>が４連騰している。防衛関連の一角として人気が高まっていることに加えて、７日の取引終了後に、豪州の新興衛星メーカーであるイノバー・テクノロジーズ社及びＩＨＩグループの明星電気と連携し、小型衛星の技術実証に関する共同研究契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



同共同研究は、日豪両国の政府間で強化が進む防衛・宇宙分野の協力関係を背景に、両国の海域監視分野における技術力強化を図るのが狙い。同プロジェクトにおいてＩＨＩは、オーストラリア側との調整を担当。また、イノバー社はオーストラリア側のプロジェクト管理及び衛星バスの開発・製造、ミッション機器（センサー）の搭載、衛星の試験を担当し、明星電気はミッション機器（センサー）の開発・製造を行うとしている。なお、同プロジェクトにおけるイノバー社の作業は、南オーストラリア州政府の基金を活用して実施される。



出所：MINKABU PRESS