ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Cocomi¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¡ª¡È¿Æ»Ò¡ß°¦¸¤¡É¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿1Ëç¤¬ÏÃÂê¤Ë
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈCocomi¤¬¡È°¦¸¤¤È¤ÎÌþ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÆ±¤¸Æü¤ËÅê¹Æ¡£Cocomi¤ÎInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿Æ»Ò¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈCocomi¡õKoki,¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£°¦¸¤¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õCocomi¤¬¿Æ»Ò¤ÇÅê¹Æ
¤Þ¤ºÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥×ー¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤Ç¡¢¾¯¤·¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¡Ê¡©¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°¦¸¤¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦ÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/
°ìÊý¡¢Ì¼¤ÎCocomi¤âÆ±Æü¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö´Å¤¨¤óË·¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ËÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢´é¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÌÚÂ¼¤¬¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥×ー¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤±¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Cocomi¤Î¡Ö´Å¤¨¤óË·¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¡£°¦¸¤¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
Cocomi¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/cocomi_553_official/
¢£Éã¤ÎÆü¤Ë¤ÏCocomi¤¬ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¤Ê¤ª¡¢Cocomi¤ÏÉã¤ÎÆü¤ËÌÚÂ¼¤È¤Î¡È¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÅê¹Æ¡£²£ÊÂ¤Ó¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£