【難読漢字】駅名当て「栄生駅」　観光スポットが目白押し

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「栄生駅」という漢字を読めますか。愛知県の地名です。利用者でなければ読むのは難しそう。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：さこうえき

栄生駅は、愛知県名古屋市西区に位置する名鉄名古屋本線の駅で、名古屋駅の隣駅というアクセスのよさが魅力です。

「栄生」は、かつてこの地域が「栄えて生きる場所」として名づけられたという説があり、地名としての歴史は古く、江戸時代にはすでに「栄生村」として存在していた記録もあります。

駅周辺には、観光スポットが点在しており、とくに「トヨタ産業技術記念館」は外せません。自動車と繊維機械の歴史を学べる施設で、実際に動く機械の展示や体験型の展示が充実しており、技術好きにはたまらないスポットです。

徒歩圏内には陶磁器メーカー・ノリタケが手掛ける複合施設「ノリタケの森」もあります。ここでは、陶磁器の製造工程を見学できるほか、緑豊かな庭園やカフェも併設されており、のんびりとした時間を過ごすことができます。

少し足を延ばせば「名古屋城」や「名古屋市科学館」、「大須商店街」などの定番観光地にもアクセス可能。観光の拠点としても便利な駅です。

名古屋駅周辺には、「まるや本店 名駅店」をはじめとする人気の食事処が軒を連ねています。さらに少し足を延ばせば、「しら河 浄心本店」などの老舗名店にも立ち寄ることができます。

また、ベルギーの高級ショコラトリー「Pierre Marcolini」の濃厚チョコレートをはじめ、話題のスイーツ店やテイクアウト専門の人気菓子店も充実しており、甘いもの好きにも嬉しいエリアです。

